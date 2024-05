Furs letos praznuje desetletnico

Ljubljana, 11. maja - Finančna uprava RS (Furs) letos praznuje 10 let delovanja. Nastala je z združitvijo takratne Davčne uprave RS in Carinske uprave RS in kot pravi generalni direktor Peter Grum, so v tem času uspeli ohraniti in nadgraditi delo carinskega in davčnega organa ter danes predstavljajo ključni steber pri ohranjanju javnofinančne stabilnosti Slovenije.