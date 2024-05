V Galeriji Veselov vrt prostorska postavitev Na pragu Žarkine kuhinje

Ljubljana, 8. maja - V Galeriji Veselov vrt bodo drevi odprli razstavo Na pragu Žarkine kuhinje - zor premen, ki so jo zasnovale akademski kiparki Katja Smerdu in Marjeta Medved ter zeliščarka Nataša Špiranec. Tema je alkimija plesa nasprotij skozi ženske oči, v ženskem intimnem prostoru, v svetišču tiste, ki žari in razsvetljuje s toploto srca - deklice Žarke.