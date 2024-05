V Severni Koreji se poslavljajo od nekdanjega šefa propagande

Pjongjang, 8. maja - Nekdanji šef propagande Severne Koreje Kim Ki-nam je v torek umrl v 95. letu starosti, so poročali državni mediji. Kimu, ki je med letoma 1989 in 2017 vodil oddelek za propagando in agitacijo vladajoče stranke, pripisujejo zasluge za oblikovanje kulta osebnosti vladajoče dinastije, a tudi za zbliževanje Pjongjanga in Seula.