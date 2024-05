Dončićev Dallas polfinale zahodne konference začel z visokim porazom

Oklahoma City, 8. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so s porazom začeli polfinale zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. Luka Dončić in soigralci so v gosteh pri Oklahoma City Thunder izgubili s 95:117. Oklahoma tako vodi z 1:0 v zmagah, ekipi pa igrata na štiri zmage.