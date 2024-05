Rangers povedli z 2:0, Colorado zmagal v Dallasu

New York, 8. maja - Hokejisti New York Rangers so v polfinalu vzhodne konference severnoameriške lige NHL po dveh podaljških s 4:3 premagali Carolino Hurricanes in vodijo z 2:0 v zmagah. V zahodni konferenci pa je prvo polfinalno tekmo v gosteh po podaljšku s 4:3 dobil Colorado Avalanche proti Dallas Stars. Ekipe igrajo na štiri zmage.