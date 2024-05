TikTok vložil tožbo proti ameriškemu zakonu

Washington, 8. maja - TikTok in njegovo kitajsko starševsko podjetje ByteDance sta v torek na zveznem sodišču v Washingtonu vložila tožbo proti novemu ameriškemu zakonu, ki zahteva ločitev podjetij do 19. januarja 2025, sicer bo v ZDA TikToku prepovedan dostop do trgovin z aplikacijami, poročajo ameriški mediji.