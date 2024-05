Evropske borze z rastjo; cenejša nafta, stabilen evro

London/Frankfurt/Pariz, 7. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Borzni trgi so optimistični, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) proti koncu letošnjega leta začela nižati obrestne mere, k pozitivnemu vzdušju pa so pripomogla tudi četrtletna poslovna poročila podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa je stabilen.