Gorje, Žirovnica in Kranjska Gora skupaj na pot energetske samooskrbe

Kranjska Gora, 7. maja - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji redni koordinaciji v Kranjski Gori razpravljali o energetski samooskrbi lokalnih skupnosti. Župani Gorij, Žirovnice in Kranjske Gore so se dogovorili za skupno prijavo na razpis za sofinanciranje sončnih elektrarn na javnih stavbah, saj bodo občine le tako izpolnile zahteve razpisa.