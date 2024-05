SDS zaradi financiranja Centra za mednarodno sodelovanje zahteva sejo odborov DZ

Ljubljana, 7. maja - Zaradi nakazil ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) poslanska skupina SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za zunanjo politiko in komisije DZ za nadzor javnih financ, so danes sporočili iz stranke. Od 1. junija lani naj bi namreč MZEZ na račun CMSR nakazalo okoli dva milijona evrov.