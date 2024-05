Vreme: Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka postopno vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Krajevne padavine se bodo postopno razširile na vse sosednje pokrajine. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.