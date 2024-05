Okoljevarstveniki svarijo pred nepremišljeno poplavno obnovo na vodotokih

Ljubljana, 7. maja - V gibanju Balkan River Defence svarijo pred skrajno nepremišljenimi in neučinkovitimi posegi, ki se v luči popoplavne obnove trenutno izvajajo na vodotokih po državi. Dokaz za to je po njihovih navedbah tudi nabor več kot 100 primerov tovrstnih posegov, ki so jih prek spletnega obrazca zbrali s pomočjo državljanov.