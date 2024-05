Janković napoveduje dodatne rešitve za spopad s prometno gnečo na območju Ljubljane

Ljubljana, 7. maja - Ob Darsovem projektu širitve štajerske in primorske avtocestne vpadnice v Ljubljano bi lahko Mestna občina Ljubljana in država do konca junija predstavili nove rešitve na področju cestnega in železniškega prometa za spopad s prometno gnečo v prestolnici, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. Omenil je tudi prenovo semaforizacije v mestu.