Občina Pivka po zaključku številnih naložb že usmerjena v nove

Pivka, 7. maja - Občina Pivka je v minulem letu zaključila številne zastavljene projekte in naložbe, ob tem pa so že usmerjeni v nove. Nekatere so že v teku, pripravljajo jih še več, med drugim na stanovanjskem področju, infrastrukturi in na področju kakovostne zdravniške oskrbe, je na današnji tiskovni konferenci dejal župan pivške občine Robert Smrdelj.