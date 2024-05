Belgijsko tožilstvo preiskalo pisarno evroposlanca iz vrst AfD

Bruselj, 7. maja - Belgijsko tožilstvo je danes na prošnjo nemških kolegov v Bruslju preiskalo pisarni evroposlanca iz vrst skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Maximiliana Kraha in njegovega nekdanjega asistenta, ki mu očitajo vohunjenje za Kitajsko. Evropski parlament je pred tem omogočil dostop do prostorov, so sporočili iz nemškega zveznega tožilstva.