Znane nominiranke za kritiško sito

Ljubljana, 7. maja - Društvo slovenskih literarnih kritikov je objavilo pet nominirank za nagrado kritiško sito. V izboru so Nina Dragičević s pesniško zbirko Ampak, kdo?, Jedrt Maležič z zbirko kratkih zgodb Dvoliki, Anja Mugerli z romanom Pričakovanja, Ana Pepelnik s pesniško zbirko to se ne pove in Pia Prezelj z romanom Težka voda.