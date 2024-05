Ljubljana, 7. maja - Ljubljana bo med 9. in 11. majem obdana s tekači in pohodniki na že 66. prireditve Pot ob žici. To je ena največjih športno-rekreativno prireditev v Sloveniji, ki vsako leto privabi okrog 30.000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, 11. maja, ko bo tek trojk, lani se jih je pomerilo 1265.