Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 7. maja - Dopoldne bo na zahodu začelo deževati. Popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, vmes bo možna kakšna ploha in nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo še krajevne padavine, več jih bo na severovzhodu države.

V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka postopno vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Zjutraj bodo krajevne plohe nastajale predvsem ob severnem Jadranu, čez dan pa se bodo postopno razširile na vse sosednje pokrajine, manj jih bo vzhodno od nas. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. V sredo bo spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Popoldne in zvečer bo ponekod zapihal severovzhodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.