Upanje na Fedov rez v obrestne mere dvignilo azijske borze

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 7. maja - Osrednje azijske borze so se danes večinoma obarvale v zeleno in s tem sledile pozitivnemu ponedeljkovemu zaključku trgovanja v New Yorku. Med vlagatelji po zadnjih makroekonomskih objavah v ZDA zdaj spet prevladuje upanje, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve letos vendarle začela cikel zniževanja obrestnih mer.