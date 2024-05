Minnesota v drugem krogu končnice povedla z 2:0, Knicks začeli z zmago proti Indiani

New York/Denver, 7. maja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA sta bili na sporedu dve tekmi v drugem krogu končnice prvenstva. Minnesota Timberwolves je v konferenčnem polfinalu zahoda vpisala drugo zmago, tokrat so prvake Denver Nuggets premagali s 106:80. Do prve zmage v konferenčnem polfinalu vzhoda so prišli New York Knicks, ki so ugnali Indiano s 121:117.