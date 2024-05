Udinese ob koncu do remija proti Napoliju

Videm, 6. maja - Nogometaši Udineseja, za katerega igrajo tudi Slovenci Jaka Bijol, trenutno poškodovani Sandi Lovrić in David Pejičić, so v 35. krogu italijanskega prvenstva doma remizirali proti Napoliju z 1:1. Tri kroge pred koncem so še naprej v coni, ki prihodnjo sezono pomeni igranje med drugoligaši.