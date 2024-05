Newyorške borze končale v zelenem

New York, 6. maja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delniški indeksi na Wall Streetu so ponedeljek zaključili z rastjo, med vlagatelji pa vlada umirjenost zaradi upanja, da bo ameriška centralna banka Fed letos znižala obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta in zlato sta se podražila.