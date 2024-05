Sodišče zavrnilo tožbo Urbanije glede odpovedi na RTV Slovenija

Ljubljana, 6. maja - Delovno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo nekdanjega direktorja Televizije Slovenija Uroša Urbanije, ki je Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) tožil zaradi domnevnih nezakonitosti pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi in razrešitve. Sodišče je ugotovilo, da je Urbanija kršil predpise RTVS in je bila razrešitev zakonita, so sporočili iz RTVS.