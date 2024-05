Temni madež na Savi Dolinki naraven pojav

Jesenice, 6. maja - Na Savi Dolinki se je na območju Jesenic in Žirovnice v teh dneh pojavil velik temen madež, ki je povzročil skrbi med občani. Kot so po analizi vzorca vode ugotovili strokovnjaki, gre za namnožene planktonske dinofitske alge. Ob tem so pojasnili, da gre za naraven pojav, ki ne predstavlja grožnje za zdravje ljudi in živali.