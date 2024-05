Karateisti v Zadar po visoke uvrstitve

Ljubljana, 6. maja - Slovenska reprezentanca v karateju je danes odpotovala v Zadar, ki bo od srede do nedelje gostil letošnje evropsko prvenstvo. V ekipi je 10 tekmovalcev v borbah, predstavnik v katah in parakateistka Diandra Bekčić. Slovenci želijo na prvenstvu nastopati tudi v soboto in nedeljo, ko se bodo delila odličja.