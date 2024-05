V Ljubljani otvoritev razstave o reproduktivnih pravicah

Ljubljana, 7. maja - V Ljubljani bodo danes popoldne odprli razstavo z naslovom Reproduktivne pravice: O zdravju, spolnosti in enakosti žensk. Opozorila bo na ključne mejnike v zgodovini reproduktivnih pravic v Sloveniji, kot so med drugim splav, kontracepcija, umetna oploditev, spolna vzgoja in starševstvo, so sporočili iz Mirovnega inštituta.