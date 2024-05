Zaradi gradnje komunalne infrastrukture zaprta državna cesta v Bohinju

Bohinj, 6. maja - Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture je od danes dalje do predvidoma 12. julija zaprta državna cesta Bitnje-Jereka skozi Korita. Gre za povezovalno cesto med spodnjo in zgornjo bohinjsko dolino. Dela bodo stala 700.000 evrov in predstavljajo eno največjih investicij Občine Bohinj v letošnjem letu.