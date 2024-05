Bančni sistem ostaja stabilen, kibernetsko tveganje zvišano

Ljubljana, 6. maja - Bančni in celoten finančni sistem v Sloveniji ostaja stabilen, splošna raven sistemskih tveganj se še naprej znižuje in je na nizki do zmerni ravni. Tako ugotavlja Banka Slovenije v najnovejšem poročilu o finančni stabilnosti, v katerem pa v luči okrepljenih geopolitičnih trenj in nedavnih dogodkov opozarja na povečano kibernetsko tveganje.