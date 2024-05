Motiv za streljanje na območju Slovenske Bistrice ljubosumje

Slovenska Bistrica, 6. maja - Po doslej zbranih obvestilih so kriminalisti Policijske uprave (PU) Maribor ugotovili, da je bil motiv za streljanje na območju policijske postaje Slovenska Bistrica 28. aprila ljubosumje. Takrat je 58-letni moški najprej streljal na 50-letnega moškega in ga hudo poškodoval, nato pa si je sodil sam, so sporočili s PU Maribor.