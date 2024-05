Snežne razmere v visokogorju

V zadnjih dneh je bilo v gorah spet toplejše vreme. Nov sneg, ki je zapadel v visokogorju v začetku maja se je ojužil in v nedeljo zjutraj pomrznil. Zaradi oblačnega vremena to noč tudi v visokogorju snežna odeja ni pomrznila. Sneg in večinoma vlažen in se predira vsaj do stare podlage. Poleg posameznih plazov mokrega snega lahko pride do porušitve opasti.

Danes, v ponedeljek, bo v gorah večinoma oblačno in megleno. Predvsem na območju Julijskih Alp bodo možne krajevne padavine. Pihal bo zmeren, v visokogorju lahko tudi močan jugozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 8, na 2500 metrih okoli 2 stopinji Celzija. Jutri, v torek, bo oblačno in megleno. Padavine se bodo že dopoldne od zahoda razširile nad vsa gorstva. Lahko tudi zagrmi. Meja sneženja bo med 2200 in 2500 metri. Pihal bo šibak do zmeren veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 7, na 2500 metrih okoli 0 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo prevladovalo oblačno in megleno vreme. Dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Vmes bodo možne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2400 metrov. Zapihal bo severovzhodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 8, na 2500 metrih okoli 2 stopinj Celzija. V četrtek se bo jasnilo, suho bo. Pihal bo okrepljen severovzhodnik. Temperatura bo ostala podobna. Petek bo oblačen in meglen s pogostimi padavinami, ki jih bo nekoliko več v Vzhodnih Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. Snežilo bo nad 1800 metri. Pihal bo zmeren severnik. V soboto se bo po oblačnem jutru ponekod razjasnilo, popoldne lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Pihal bo šibak vzhodnik, ničta izoterma bo na višini okoli 2700 metrov. V nedeljo bo zjutraj sončno, že dopoldne pa bo nastala kopasta oblačnost. Nastane lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. Bo še topleje kot v soboto, ničta izoterma se bo dvignila nad višino 3000 metrov. V noči na ponedeljek se bo okrepil jugozahodnik, ki bo prinesel bolj vlažen zrak, zato bo na primorsko stran Alp in Dinarskega gorstva pokrivala nizka oblačnost. Tam bo občasno lahko tudi rosilo. Drugod bo sprva še nekaj sonca, čez dan pa se bo povsod pooblačilo. Temperatura bo podobna kot v nedeljo.

Nevarnost proženja snežnih plazov bo zaradi dežja, v višjih legah visokogorja pa tudi zaradi snega ostala zmerna, 2. stopnje. Od četrtka naprej se bo nevarnost postopoma zmanjšala. Nad nadmorsko višino okoli 2400 metrov lahko zapade od 10 do 20 centimetrov snega, ki ga bo v sredo in četrtek veter hitro spihal v zamete.