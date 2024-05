Po požaru v Idriji gasilci v hiši našli moško truplo

Ljubljana, 6. maja - V stanovanjski hiši v Idriji je v nedeljo zjutraj zagorelo. Na kraj dogodka so prispeli idrijski policisti, gasilci in reševalci. Med gašenjem požara so gasilci v stanovanjskem objektu našli zoglenelo moško truplo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Kriminalisti zaenkrat niso zaznali znakov morebitne nasilne smrti.