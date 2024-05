Sporočilo uredništvom - odpoved udeležbe predsednice republike na javni razpravi z naslovom Lažne novice kot grožnja evropski demokraciji

Ljubljana, 6. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se ne bo udeležila javne razprave z naslovom Lažne novice kot grožnja evropski demokraciji, ki jo danes ob 11. uri v Mariboru pripravlja Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, so sporočili iz urada predsednice.