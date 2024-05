Azijske borze večinoma v zelenem

Tokio, 6. maja - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so sledili razpoloženju, ki so ga v petek začrtali na Wall Streetu. Delnice so se podražile v luči najnovejših podatkov z ameriškega trga dela, kjer se je zaposlovanje nekoliko upočasnilo, vlagatelji pa upajo, da bo ameriška centralna banka kmalu začela zniževati obrestne mere.