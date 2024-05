Ljubljana, 6. maja - Po posvetu ministrstva za okolje, podnebje in energijo pred javno obravnavo uredbe glede sežiganja komunalnih odpadkov bosta danes državni sekretar Uroš Vajgl in generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte ob 13.30 na Agenciji RS za okolje v predavalnici v IV. nadstropju na Vojkovi 1b dala izjavo za medije, so sporočili z ministrstva.