Park vojaške zgodovine z dogodkoma v znak slovensko-britanskega zavezništva

Pivka, 5. maja - Pri vasi Suhorje v Brkinih je Park vojaške zgodovine z obrambnim ministrstvom in veleposlaništvom Združenega kraljestva pripravil spominsko slovesnost, na kateri so zaznamovali 79. obletnico padca britanskega letala Spitfire MH980. Park je danes prejel tudi dva zgodovinska eksponata, so sporočili iz te muzejske ustanove.