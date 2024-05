Liverpool ohranil matematične možnosti za prvaka

London, 5. maja - Na derbiju 36. kroga angleškega nogometnega prvenstva je Liverpool s 4:2 premagal Tottenham in s tem dva kroga pred koncem ohranil matematične možnosti, da osvoji naslov prvaka. A glede na to, kako v zadnjem času igrata Arsenal in Manchester City, ki imata pet oziroma štiri točke prednosti, City tudi tekmo manj, v takšen razplet ne verjame nihče.