Večer o splošni maturi (6. 5.)

Maribor, 5. maja - Franja Žišt v komentarju Stalnice in spremembe piše o splošni maturi. Avtorica poudarja, da matura konkretnih in smiselnih sprememb že dolgo ni videla. Izpostavlja, da o izvajanju mature na osnovni in višji ravni z možno oceno od ena do osem govorimo že 15 let, vseeno pa to v nacionalnem programu vzgoje in izobraževanja ostaja zapisano kot predlog.