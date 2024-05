Pred rožnatim Pogačarjem nekaj mirnih dni

Novara, 6. maja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo kot vodilni v skupnem seštevku začel tretjo etapo od Novare do Fossana (166 km). Trasa bo tokrat ravninska in ob koncu namenjena predvsem najbolj vzdržljivim sprinterjem, medtem ko bo skušal Pogačar v rožnati majici vodilnega varno priti do cilja v času glavnine.