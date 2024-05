Pogačar po zmagi na svetišču Oropa oblekel rožnato majico

Biella, 5. maja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec druge etape dirke po Italiji. Od San Francesca al Campa do svetišča Oropa (161 km) je slavil kljub predrti zračnici pred zadnjim klancem, potem ko je napadel 4,5 km pred vrhom ciljnega vzpona in posledično oblekel rožnato majico vodilnega.