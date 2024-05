Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 5. maja - Ponoči bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji. Na severozahodu bodo možne manjše krajevne padavine. Še bo pihal jugozahodnik, ki se bo čez dan okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25, na severozahodu okoli 17 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Ponekod bo še pihal jugozahodnik. V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem zvečer burja.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem in Balkanom se nahaja šibko območje visokega zračnega tlaka, nad severno polovico Evrope se zadržuje več ciklonskih središč. S šibkim jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo, več oblačnosti bo občasno v sosednjih pokrajinah Italije. Predvsem v Alpah bodo možne manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodnik.