KZS potrdila vse predloge odborov, v igri tudi še Ponomarenko Janić

Ljubljana, 5. maja - Predsedstvo Kajakaške zveze Slovenije (KZS) je potrdilo vse predloge, ki sta jih poslala odbora za mirne vode in divje vode, in potrdilo predlagano ekipo za nastope na evropskih olimpijskih kvalifikacijah in svetovnih pokalih v sprintu na mirnih vodah in sestavo slalomskih reprezentanc v vseh starostnih skupinah, so sporočili iz KZS.