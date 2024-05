Primorje še naprej diha za ovratnik vodilni Nafti v 2. SNL

Ljubljana, 5. maja - Nogometaši Primorja so v 28. krogu 2. slovenske lige v Ajdovščini z 1:0 in golom Marka Guliča premagali zadnjeuvrščeni Fužinar. S tem Ajdovci ostajajo edini pravi tekmec Nafte za prvo mesto v ligi, ki vodi med prvoligaše, prav tako pa so zelo blizu končnemu drugemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za prvo ligo.