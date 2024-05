Za Pogačarja in tekmece na Giru prva etapa s ciljem navkreber

Torino, 5. maja - Danes bo na kolesarski dirki po Italiji na sporedu druga etapa od San Francesca al Campa do svetišča Oropa (161 km). Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in tekmeci se bodo prvič spopadli s ciljem navkreber. Etapa se bo začela ob 13.05 in končala dobre štiri ure kasneje.