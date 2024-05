Gorica le s točko iz Sežane, Nafta vse bližje naslovu v 2. SNL

Ljubljana, 4. maja - Nogometaši Gorice so v 28. krogu 2. slovenske lige v gosteh igrali 2:2 s sežanskim Taborom in tako ostajajo na tretjem mestu lestvice. Tam imajo 52 točk oziroma točko manj od Primorja, ki ga v nedeljo čaka obračun s Fužinarjem, in že šest od vodilne Nafte, ki je na pragu prve lige.