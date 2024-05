Športna plezalka Katja Debevec deveta v kvalifikacijah v ZDA

Salt Lake City, 4. maja - Športni plezalci so se zbrali v Salt Lake Cityju in v olimpijskem mestu iz leta 2002 na tekmi svetovnega pokala opravilu s kvalifikacijami na balvanih. Najboljša v slovenski reprezentanci je bila Katja Debevec na devetem mestu in se je uvrstila v polfinale, kjer bo tekmovala tudi Lucija Tarkuš po 16. mestu v kvalifikacijah.