V Indoneziji zemeljski plazovi terjali več smrtnih žrtev

Palu, 4. maja - Zemeljski plazovi, ki so se zaradi obilnih padavin v petek in davi sprožili na jugu indonezijskega otoka Sulavezi, so po podatkih indonezijskega urada za krizne razmere terjali najmanj 15 smrtnih žrtev. Plazovi so odnesli 42 hiš, poškodovali več cest in mostov ter več kot 100 stanovanjskih objektov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.