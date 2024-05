Sežana, 4. maja - Poljska državljana sta v petek zvečer v Golokratni jami pri Sežani opazila truplo. Dva jamarja iz sežanskega jamarskega reševalnega centra sta se ob pomoči lokalnih gasilcev spustila v jamo in našla truplo moškega srednjih let. Intervencija se nadaljuje danes zjutraj, je razvidno iz objave na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje.