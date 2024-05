Dallas Luke Dončića po domači zmagi izločil iz končnice Clippers

Dallas, 4. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so doma na šesti tekmi končnice lige NBA s 114:101 premagali Los Angeles Clippers in se s 4:2 v zmagah uvrstili v drugi krog. V polfinalu zahodnega dela se bodo igralci slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki se je izkazal z 28 točami, 13 podajami in sedmimi skoki, pomerili z ekipo Oklahome City Thunder.