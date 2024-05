Šibko poročilo o zaposlovanju v aprilu pospešilo rast na Wall Streetu

New York, 4. maja - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili dober teden. To gre po oceni analitikov pripisati predvsem poročilu ministrstva za delo o aprilskih razmerah na trgu dela. To je bilo slabše od napovedi, a ravno zato je vlagatelje navdalo z upanjem, da bo centralna banka Federal Reserve začela prej nižati obrestno mero.