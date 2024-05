Lens pomagal Elsnerju

Lens, 3. maja - Nogometaši Lensa so v 32. krogu francoske nogometne lige z 2:0 premagali Lorient. S tem so se še bolj približali nastopu v evropski ligi, hkrati pa tudi pomagali Le Havru in s tem njegovemu slovenskemu trenerju Luki Elsnerju. Le Havre ima pred Lorientom še naprej tri točke prednosti in možnost, da prednost pred njim poveča na šest.