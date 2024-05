Newyorške borze končale v zelenem

New York, 3. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se danes zaradi podatkov o upočasnitvi zaposlovanja in povečanju brezposelnosti okrepile z upanjem, da bo centralna banka Federal Reserve kmalu začela zniževati obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.